Путин поручил создать институт по исследованию ЛГБТ

Президент России Владимир Путин поручил создать на базе Национального медицинского исследовательского центра психиатрии имени Сербского новый институт, который среди прочего займется исследованием поведения ЛГБТ-людей.﻿ Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время обсуждения законопроекта о запрете "смены пола" в Госдуме, сообщает Деловая столица.

Мурашко сказал об этом, отвечая на вопрос депутата Анатолия Вассермана, который спросил: "Поскольку упомянутое понятие "гендер" означает представление о половой роли, в какой мере разбивается министерством здравоохранения исследования по психологическим и, если надо, психиатрическим методам приведения этих представлений в соответствие с реальностью".

Глава минздрава РФ ответил, что "есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения". По его словам, "это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку".

На сайте о сексуальном здоровье и семейных взаимоотношениях ЛГБТ-людей "Парни+" говорится, что слова министра здравоохранения могут означать, что в России, возможно, "ведется исследовательская работа по внедрению конверсионной терапии". Под ней подразумевается набор насильственных психологических и физических практик, которые направлены на "исправление" сексуальной ориентации и гендерной идентичности человека.

Законопроект о запрете "смены пола" был принят Госдумой в первом чтении. Поправки предусматривают запрет на проведение операций, "направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и(или) вторичных половых признаков другого пола". Исключение сделано для случаев, связанных с лечением "врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей", – такие операции можно будет проводить по решению врачебной комиссии и только в государственных клиниках.

Российским органам ЗАГСа запретят исправлять гендерный маркер в паспорте, если человек получил от медицинской организации документ об изменении пола.

В настоящее время хирургические операции по изменению пола в России проводятся при наличии у пациента справки психиатра с диагнозом "транссексуализм". Для замены гендерного маркера в документах нужно пройти медкомиссию из сексолога, медицинского психолога и психиатра. На основании диагноза выдается "справка об изменении пола", которая действует один год и дает право официально поменять документы (сначала свидетельство о рождении, потом паспорт и все остальное).

Отметим, гомосексуальные мужчины подвергались систематическому контролю и учёту в нацистской Германии времен Адольфа Гитлера. В общей сложности во времена нацизма по обвинению в "противоестественном разврате" между мужчинами было осуждено около 50 тысяч человек (из них около четырёх тысяч подростков) и около 10—15 тысяч было депортировано в концентрационные лагеря. Из них около двух третей не пережили лагерей. Число гомосексуалов, умерщвлённых по программе эвтаназии в психиатрических лечебницах, казнённых военным трибуналом или отправленных в штрафные батальоны, неизвестно и в настоящее время является предметом научного изучения.