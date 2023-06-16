В Украине заработает Единый реестр оружия: что изменится

В Украине заработает Единый реестр оружия: что изменится
Фото: Flickr

В Украине с 23 июня начнет работать Единый реестр оружия (ЕРО). В МВД рассказали, в чем его преимущества и что именно изменится.﻿ Об этом, со ссылкой на МВД Украины, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена", - говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, реестр предполагает создание электронных кабинетов. Так, можно будет получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов:

  • через "Единое окно гражданина";
  • в магазине по продаже оружия.

Подача документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина"

В этом случае следует сделать следующее:

  1. Зайти на портал "Единое окно гражданина";
  2. Авторизоваться;
  3. Оформить заявку;
  4. Прикрепить пакет необходимых документов;
  5. Добавить сканкопии;
  6. Заверить копии электронной подписью;
  7. Отправить заявку.

Подача документов на получение разрешения на оружие в магазине

В этом случае нужно:

  1. Личное обращение в магазин;
  2. Предоставление пакета необходимых документов;
  3. Обработка заявления.
2037_1.jpg
2189_2.jpg
1847_3.jpg

Напомним, в августе 2022 года в МВД заявляли, что Верховная рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Планировалось, что украинцы смогут покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

В конце мая глава МВД Игорь Клименко рассказывал, что легализация оружия в Украине возможна при проведении учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах.

Новости

Популярные темы форума

analytics