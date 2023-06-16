В Украине заработает Единый реестр оружия: что изменится

В Украине с 23 июня начнет работать Единый реестр оружия (ЕРО). В МВД рассказали, в чем его преимущества и что именно изменится.﻿ Об этом, со ссылкой на МВД Украины, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена" , - говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, реестр предполагает создание электронных кабинетов. Так, можно будет получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов:

через "Единое окно гражданина";

в магазине по продаже оружия.

Подача документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина"

В этом случае следует сделать следующее:

Зайти на портал "Единое окно гражданина"; Авторизоваться; Оформить заявку; Прикрепить пакет необходимых документов; Добавить сканкопии; Заверить копии электронной подписью; Отправить заявку.

Подача документов на получение разрешения на оружие в магазине

В этом случае нужно:

Личное обращение в магазин; Предоставление пакета необходимых документов; Обработка заявления.

Напомним, в августе 2022 года в МВД заявляли, что Верховная рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Планировалось, что украинцы смогут покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

В конце мая глава МВД Игорь Клименко рассказывал, что легализация оружия в Украине возможна при проведении учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах.