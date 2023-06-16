Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшим от наводнения выплатят по 5 тысяч

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 16 июня, принял решение выделить 560 миллионов гривень для выплаты единовременной помощи пострадавшим от наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пострадавшие получат единовременную государственную помощь в размере 5 тысяч гривень.

Кроме этого, правительство выделило 980 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты компенсаций за поврежденные и разрушенные в результате наводнения дома на Херсонщине.

Еще 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии будут направлены на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины: ремонты и строительство школ, детских садов, больниц, жилых домов, строительство и реконструкция водопроводов и канализации, теплосетей, бурение артезианских скважин.