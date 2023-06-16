Оккупанты днем ударили по Херсону: есть пострадавшие

Российские захватчики днем, 16 июня, обстреляли жилые районы Херсона, попали в помещение медицинского и учебного заведения, а также повредили многоэтажку, 6 человек пострадали. Об этом сообщила﻿ Херсонская облпрокуратура.

"По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона" , - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что сейчас известно о по меньшей мере шести травмированных горожанах.

В результате обстрелов повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Херсона продолжаются