Оккупанты днем ударили по Херсону: есть пострадавшие
Российские захватчики днем, 16 июня, обстреляли жилые районы Херсона, попали в помещение медицинского и учебного заведения, а также повредили многоэтажку, 6 человек пострадали. Об этом сообщила Херсонская облпрокуратура.
"По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается, что сейчас известно о по меньшей мере шести травмированных горожанах.
В результате обстрелов повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Обстрелы Херсона продолжаются