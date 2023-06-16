Кто виноват в подрыве Каховской ГЭС, - мнение экспертов

Обрушение дамбы Каховской ГЭС на юге Украины с большой долей вероятности было вызвано взрывчаткой, заложенной россиянами. Уверенность на 80% и выше.﻿ Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Эксперты международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance, которая реализует усилия Запада по привлечению к ответственности за зверства в Украине, посетили Херсонскую область с 10 по 11 июня вместе с генеральным прокурором Украины и командой Международного уголовного суда.

"Доказательства и анализ доступной информации, включая сейсмические датчики и обсуждения с ведущими экспертами, указывают на то, что существует высокая вероятность того, что разрушение было вызвано заранее заложенными взрывчатыми веществами, расположенными в критических точках конструкции плотины" , - говорится в кратком изложении предварительных выводов юридической фирмы, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хан, участвовавший в полевой миссии в Херсоне, сказал, что вывод о том, что дамба была взорвана с помощью заранее заложенной взрывчатки российской стороной, подтверждается с "80-процентной уверенностью и выше".

Вывод основан "не только на сейсмических датчиках и одном из ведущих поставщиков разведывательных данных с открытым исходным кодом, но также на шаблонах атак и других атаках, которые мы задокументировали", сказал он в интервью.

По его словам, это включало предыдущие атаки на критически важную водную инфраструктуру, включая установки и трубопроводы.

Преступление россиян

По словам Хана, разрушение дамбы и воздействие на Каховское водохранилище и прилегающую территорию создали условия, которые, по словам следователей, могут представлять собой преступление, связанное с голодом, поскольку нацелились на "объект, необходимый для выживания гражданского населения".

Нападение может быть частью более широкого преступления против человечности, но группа еще не приняла такого решения.

Умышленная атака на дамбу может представлять собой военное преступление в соответствии с международным гуманитарным правом, поскольку предполагается гражданский характер, если только нет действительной военной цели, говорится в заявлении британского адвоката Катрионы Мердок, которая руководила расследованием мобильной группы правосудия.

"Даже в крайне маловероятном сценарии плотина или даже близлежащая территория представляли собой реальную военную цель, соизмеримую с разрушением плотины, она по-прежнему пользуется повышенной защитой в соответствии с международным гуманитарным правом" , - сказала она.

Международный уголовный суд, мировой постоянно действующий трибунал по военным преступлениям, также расследует атаки на инфраструктуру Украины, которые могут нарушать международное право.

Каховская гидроэлектростанция, находившаяся под контролем России после вторжения 24 февраля, была подорвана рано утром 6 июня, в результате чего паводковые воды хлынули на полосу боевых действий на юге Украины, уничтожили сельскохозяйственные угодья и перекрыли водоснабжение большая часть населения.

Украина расследует взрыв как военное преступление и преступное уничтожение окружающей среды или "экоцид".