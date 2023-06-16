Джонсон нашел работу в журналистике после ухода с парламента — СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании и экс-депутат Палаты общин Борис Джонсон отныне будет работать в сфере журналистики, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Politico Europe со ссылкой на источники.

Отмечается, что Джонсон будет писать еженедельную колонку для издания Daily Mail.

Собеседники издания рассказали, что таинственный "эрудированный новый колумнист", который появился на первой полосе пятничного выпуска газеты, указывает на Джонсона. Согласно анонсу, новый колумнист приступит к работе в субботу.

По данным источников, за написание колонки Джонсон будет получать "шестизначную сумму".

Написание колонок для Mail станет первой регулярной журналистской работой Джонсона после того, как он ушел из Daily Telegraph в 2019 году.

Однако редакторы Mail, возможно, не в восторге от новости о своем новом звездном колумнисте, поскольку бывшие коллеги Джонсона вспоминают о проблемах в совместной работе.

В частности, как вспоминает один из бывших редакторов Джонсона, тот не всегда вовремя сдавал материалы.

Напомним, 9 июня Борис Джонсон объявил об отставке с должности депутата Палаты общин на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

15 июня был представлен парламентский отчет, согласно которому Джонсон неоднократно сознательно вводил парламент в заблуждение своими заявлениями о вечеринках на Даунинг-стрит, которые нарушали правила COVID.