Австрийский суд отказал в экстрадиции Фирташа в США - СМИ

Австрийский суд в пятницу, 16 июня, вынес решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в деле по требованию экстрадировать его в США по обвинению в коррупции. Об этом, со ссылкой на АРnews, сообщает Экономическая правда.

"Австрийский суд заявил в пятницу, что вынес решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в многолетней юридической саге относительно попытки США экстрадировать его по обвинению в коррупции, отправив дело об экстрадиции на повторное рассмотрение" , - говорится в сообщении.

Против Фирташа выдвинуты обвинения в США. В частности, он подозревается в сговоре с целью дачи взяток в Индии для добычи титана, который используется в реактивных двигателях.

В свою очередь Фирташ отрицает любые правонарушения.

Напомнаем, Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

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