Обстрел Херсона: количество пострадавших возросло до 12
Во время обстрела Херсона 16 июня, по обновленным данным, пострадали 12 гражданских, из них двое - дети, сообщает Укринформ.
Об этом заявили в Херсонской областной прокуратуре.
"По состоянию на 15:00 известно о 12 травмированных гражданских, из них двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 16 июня около 13.00 российские военные массивно обстреляли жилищные массивы города Херсона.
Повреждены многоэтажки, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.