Столтенберг рассказал, планирует ли оставаться генсеком НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что не хочет продлевать свои полномочия генерального секретаря НАТО после того, как срок действия мандата истечет, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Я много раз говорил, что не хочу продлевать свои полномочия и пока таких планов у меня нет. Когда мои полномочия закончатся этой осенью, я хочу уйти с должности" , - ответил он на вопрос, останется ли генсеком до следующего лета.

Следует заметить, что ранее Столтенберг уже неоднократно об этом заявлял. Однако в Альянсе взволнованы тем, что им не удастся согласовать нового преемника накануне саммита в Вильнюсе.

Столтенберг может остаться в должности

Продление срока пребывания Столтенберга в должности даст ему больше времени для выполнения задач по обеспечению членства Швеции в Альянсе. Действующий генеральный секретарь взялся за эту задачу лично, однако пока неизвестно, снимет ли президент Реджеп Тайип Эрдоган свое вето о вступлении скандинавской страны.

"Мы все отдаем себе отчет, что в какой-то момент нам придется отпустить Столтенберга, должен быть преемник" , - заявила Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов.

Также некоторые источники утверждают, что Столтенберг все больше раздражается из-за того, что ему не дают четкого сигнала о его будущем.

Добавим, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, по результатам саммита Украина ожидает получить "четкий график вступления" в Альянс.

Согласно данным New York Times, Североатлантический союз может предложить Киеву гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предусматривающим членство.