На юге оккупанты подтягивают свои войска со второй линии обороны – ВСУ

Российские оккупанты на первой линии обороны на юге кое-где подтягивают свои войска со второй линии обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикера Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Враг создал оборонительные инженерные заграждения, и каждый метр освобожденной территории дается с большим трудом.

Российские оккупационные войска на юге оказывают яростное сопротивление, иногда на отдельных отрезках первой линии подтягивают резервы со второй линии своей обороны" , — заявил он.

Спикер добавил, что Силы обороны продолжают наступательные действия и закрепляются на достигнутых рубежах, в частности на Мелитопольском, Бердянском и Мариупольском направлениях: "Здесь происходят наши контратаки и работа на флангах контратак, на отдельных участках фронта".

Шершень добавил, что Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении на расстояние от 200 метров до километра.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 4 рот.