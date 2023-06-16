Таврическое направление: ВСУ уничтожили еще четыре роты россиян
Украинские военные за сутки уничтожили четыре роты российских окупантов и поразили 53 единицы вражеской техники на Таврическом направлении, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Силы обороны продолжают выбивать врага с нашей земли. За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневое задание", — сообщил он.
По словам Тарнавского, потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более четырех рот.
К тому же уничтожено и повреждено 53 единицы военной техники врага. В частности:
- 12 танков,
- шесть единиц БМП,
- шесть ББМ,
- три МТЛБ,
- БТР,
- гаубица 2А65 "Мста-Б",
- два беспилотника Zala,
- автомобильная техника.
Также было уничтожено три места хранения боеприпасов россиян.