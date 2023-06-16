Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа"

Президент России Владимир Путин назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "позором еврейского народа", сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил в рамках Петербуржского международного экономического форума.

"У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский — не еврей. Это позор еврейского народа" , — сказал Путин.

Напомним, по данным западных СМИ, Путин разочаровался в президенте Владимире Зеленском в начале 2021 года, когда тот ввел санкции против его кума Виктора Медведчука и закрыл пророссийские телеканалы в Украине.

Издание The New York Times приписывало Путину следующие слова о Зеленском, которые тот, возможно, произносил на встрече с тогдашним премьером Израиля Нафтали Беннетом в сентябре 2022 года: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".