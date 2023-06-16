Макрон призывает Саудовскую Аравию использовать свое влияние на РФ

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон будет принимать у себя принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, стороны в частности планируют обсудить войну России против Украины, сообщает Укринформ.

Об этом пишет Politico.

Макрон будет оказывать давление на бин Салмана, чтобы он использовал свое влияние на РФ во время личного обеда в Елисейском дворце, по словам одного из чиновников французского президентского дворца.

Относительно войны РФ против Украины Саудовская Аравия в прошлом занимала двусмысленную позицию, голосуя за резолюции ООН, осуждающие агрессию РФ, но при этом сопротивлялась призывам США увеличить добычу нефти, что сократило бы доходы Москвы от продажи нефти.

Однако, по мнению Елисейского дворца, Саудовская Аравия показала, что она "сдвинулась с места" в этом вопросе.

"Мы просим, чтобы (Саудовская Аравия - ред.) помогла нам ускорить украинскую победу, которая привела бы к переговорам между Украиной и Россией… На основе разговоров мы знаем, что они разделяют это видение" , — сказал тот же чиновник из Елисейский дворец.

Переговоры между Макроном и бин Салманом также будут сосредоточены на возобновлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном, а также о том, как две страны могут помочь урегулировать напряженность в Ливане.