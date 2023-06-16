Путин: Могу уничтожить любое здание в Киеве, но не буду
Президент России Владимир Путин уверяет, что может "уничтожить любое здание в центре Киева" и без ядерного оружия, однако не делает этого "по ряду соображений"; каких именно соображений – назвать отказался, сообщает Украинская правда.
Об этом Путин заявил на Петербургском экономическом форуме 16 июня.
"Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева. Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений", — сказал Путин.
На уточняющий вопрос, по каким именно соображениям, Путин ответил: "Их много. Я вам потом скажу".
"Но такая возможность есть. Все это понимают. Просто все ждут, что мы начнем кнопки нажимать (использовать ядерное оружие - ред.), но нет такой необходимости. Это первое соображение – такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет", — добавил российский диктатор.
Путин заявил, что удары по российской территории имеют целью спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом "ткнуть пальцем" и сказать: "вот, смотрите, какие они злобные, и всем нашим партнерам на это указать".
Минобороны России заявляло о якобы уничтожении зенитного ракетного комплекса "Patriot" в Киеве с помощью гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Воздушные силы ВСУ опровергли это заявление.
Позже стало известно, что Patriot все же был поврежден, однако был отремонтирован и продолжил работать в украинской столице.