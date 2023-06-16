США выделили новый пакет гумпомощи Украине на более 200 млн долларов

Соединенные Штаты Америки оказывают дополнительную гуманитарную помощь на сумму 205 миллионов долларов народу Украины, пострадавшему от жестокой войны России, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Гуманитарная помощь США оказывает народу Украины жизненно важную поддержку" , - говорится в сообщении.

В список входит следующее:

продукты питания;

безопасная питьевая вода;

услуги по защите;

средства для существования;

образование;

юридическая помощь;

доступное жилье;

здравоохранение.

"Эти средства также помогают жертвам конфликта поддерживать связь с членами семьи, которые были разведены, и, когда это возможно, способствуют воссоединению семьи" , - добавили в Госдепе США.

Гуманитарная помощь от США

С февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на сумму более 2,1 миллиарда долларов как внутри Украины, так и в регионе.

Общая гуманитарная помощь, предоставленная Украине в 2023 финансовом году, превысила 605 миллионов долларов. Она обеспечивает дополнительную поддержку гуманитарным организациям, реагирующим на кризис, и помогает странам, принимающим и поддерживающим беженцев.

По данным США, с начала российского вторжения более шести миллионов украинцев покинули страну и более пяти миллионов стали внутренне перемещенными лицами внутри Украины.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки (США) выделяют новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут вооружение и техника на 325 млн долларов.