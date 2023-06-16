Путин: Они хотят, чтобы мы сократили ядерное оружие – хрен им
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО" и она не собирается его сокращать, сообщает Украинская правда.
Об этом Путин заявил на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге.
"У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. Они хотят, чтобы мы сократили его – хрен им", — сказал он.
При этом Путин отметил, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, и такое применение возможно лишь "теоретически", если создается угроза существованию российского государства.
"Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, военных успехов у Киева нет", — заявил российский диктатор.