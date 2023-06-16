Под Киевом детонируют боеприпасы из-за ракетного удара РФ — полиция

В Бучанском районе Киева массово детонируют оставившие после себя россияне боеприпасы. На месте уже работает полиция, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Массовая детонация вражеских боеприпасов в Бучанском районе. В области слышны взрывы. Сейчас на месте работает полиция и ГСЧС" , - отметил Небитов.

По его словам, такая детонация началась из-за ракетных обстрелов Киевской области и возгорания лесного массива вблизи села Здвижовка. Взрывы происходят на прежних позициях русской армии.

Полицейские уже выставили патрули для того, чтобы уберечь людей от травм. При этом спасатели устраняют последствия взрывов.