Под Киевом детонируют боеприпасы из-за ракетного удара РФ — полиция

Под Киевом детонируют боеприпасы из-за ракетного удара РФ — полиция
Фото: t.me/andrii_nebytov

В Бучанском районе Киева массово детонируют оставившие после себя россияне боеприпасы. На месте уже работает полиция, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Массовая детонация вражеских боеприпасов в Бучанском районе. В области слышны взрывы. Сейчас на месте работает полиция и ГСЧС", - отметил Небитов.

По его словам, такая детонация началась из-за ракетных обстрелов Киевской области и возгорания лесного массива вблизи села Здвижовка. Взрывы происходят на прежних позициях русской армии.

Полицейские уже выставили патрули для того, чтобы уберечь людей от травм. При этом спасатели устраняют последствия взрывов.

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