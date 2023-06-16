Массированный удар по Херсону: количество раненых возросло до 23
Российские захватчики 16 июня днем обстреляли жилые районы Херсона. Количество пострадавших среди населения возросло до 23 человек, среди которых трое детей, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Сообщается, что удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города.
Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, машины, линии электропередач.
Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.
Отмечается, что многим людям спасло жизнь укрытие.