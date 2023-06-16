Массированный удар по Херсону: количество раненых возросло до 23

Массированный удар по Херсону: количество раненых возросло до 23
Фото: t.me/ermaka2022

Российские захватчики 16 июня днем обстреляли жилые районы Херсона. Количество пострадавших среди населения возросло до 23 человек, среди которых трое детей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города.

Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, машины, линии электропередач.

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t.me/ermaka2022

Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.

Отмечается, что многим людям спасло жизнь укрытие.

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t.me/ermaka2022

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