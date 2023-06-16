В НАТО готовы увеличить расходы по вооружению Украины — Остин

Страны Североатлантического альянса постепенно соглашаются, что установленный в НАТО порог вкладов в оборону на уровне 2% от ВВП должен быть минимумом, и это очень важно, в том числе, для закупки оружия и боеприпасов для Украины, сообщает Укринформ.

Такое убеждение в штаб-квартире НАТО в Брюсселе высказал министр обороны США Ллойд Остин.

"Поскольку мы продолжаем обсуждать этот вопрос, я думаю, существует широкое согласие, что 2% инвестиций ВВП должны быть минимумом, а не "потолком". И есть многие страны, стремящиеся превысить 2%" , - отметил министр обороны США.

Кроме того, по его словам, многие страны уже имеют реальные возможности сделать это за разумный промежуток времени.

"Итак, мы продолжим поощрять наших союзников достичь этой цели, потому что это действительно очень важно. Мы должны в дальнейшем инвестировать в оружие и боеприпасы (для Украины – ред.) и заменять вооружение и амуницию, которые мы предоставляли Украине во многих случаях" , - подчеркнул Остин.

Для этого, по его словам, понадобятся дополнительные инвестиции. Кроме того, глава Пентагона подчеркнул необходимость стандартизировать боеприпасы среди стран НАТО, чему научили последние месяцы совместному противостоянию агрессии РФ.