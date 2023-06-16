Бельгия в новом пакете военной помощи передаст Украине БТР

Совет министров Бельгии в пятницу утвердил пятнадцатый пакет военной помощи для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила министр обороны Людивин Денонде.

Бельгия в рамках этого пакета закупит и передаст бронетранспортеры, как только предприятия бельгийского оборонпрома приведут их в надлежащее состояние.

Речь идет о гусеничных бронетранспортерах типа M113, которые сняли с вооружения бельгийской армии 10 лет назад.

"Поддержка Украины – это не соревнование между союзниками, а результат слаженного подхода, цель которого – как можно лучше отреагировать на потребности. Этот новый пакет полностью вписывается в эту логику" , – отметила Людивин Денонде.

Количество БТР не уточняется.