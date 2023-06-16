Зеленский: почему РФ обстреляла Киев в день визита делегации из Африки

Президент РФ утренним массированным ракетным ударом по Украине, в частности Киеву, где находились лидеры ряда африканских стран, продемонстрировал свое реальное пренебрежительное отношение ко всем, кто прилагает усилия по восстановлению мира в мире, сообщает Укринформ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции с лидерами ЮАР, Союза Коморских островов, Египта, Замбии, Сенегала в Киеве.

"К сожалению, этот день начался с очередной российской террористической атаки против Украины: крылатые и баллистические российские ракеты сегодня показали реальное отношение, пренебрежительное, России к усилиям по восстановлению мира и всем лидерам мира, которые пытаются защитить мир от агрессии. Россия является единственным источником войны и единственной причиной, почему последствия этой войны наносят ущерб всему миру – разным народам на всех континентах" , - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что никто не может чувствовать свои границы защищенными, а безопасность своих людей гарантирована, пока Россия пытается совершить агрессию и кражу чужих земель глобальной нормой.

Президент убежден, что лидеры африканских стран должны обратить внимание на ракетные удары россиян.

По его мнению, такие удары, которые были совершены во время пребывания иностранных гостей в Киеве, свидетельствуют о том, что Путин не контролирует свою армию и наемников, потому что они бьют по лидерам других государств, которые после Украины планируют ехать в РФ, или Путин является неадекватным человеком.