Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию с поддержкой вступления Украины в Североатлантический альянс, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
"Сейм принял резолюцию о членстве Украины в Организации Североатлантического договора", - сказано в сообщении.
По информации "Польского радио", за принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против - 2, а еще 7 воздержались.
В тексте документа сказано, что Украина сейчас защищает не только свою государственность, но и общие ценности - демократию и порядок, основанный на международном праве.
"Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины", - отмечается в резолюции.
Также там сказано, что членство Украины будет выгодно для НАТО и с военной точки зрения, поскольку армия нашей страны все больше сотрудничает с Альянсом и приобретает опыт на поле боя.