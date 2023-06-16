Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию с поддержкой вступления Украины в Североатлантический альянс, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Сейм принял резолюцию о членстве Украины в Организации Североатлантического договора" , - сказано в сообщении.

По информации "Польского радио", за принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против - 2, а еще 7 воздержались.

В тексте документа сказано, что Украина сейчас защищает не только свою государственность, но и общие ценности - демократию и порядок, основанный на международном праве.

"Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины" , - отмечается в резолюции.

Также там сказано, что членство Украины будет выгодно для НАТО и с военной точки зрения, поскольку армия нашей страны все больше сотрудничает с Альянсом и приобретает опыт на поле боя.