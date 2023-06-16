Генштаб: За сутки на фронте произошло 21 боевое столкновение

В течение пятницы произошло 21 боевое столкновение с оккупантами на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в вечернем обращении Генерального штаба ВСУ 16 июня.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси проходят мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений российской армии перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зноб-Трубчевска, Чуйковка, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Красная Зоря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочково, Малая Волчья на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов Авдеевки, Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожево, Новоселка, Новополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.