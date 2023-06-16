Зеленский ответил африканским лидерам о мирных переговорах с РФ

Россия рассматривает возможность переговоров для замораживания конфликта и накопления сил и дальнейшего расширения своей агрессии. Поэтому дипломатические переговоры невозможны, пока россияне будут находиться на украинской земле, сообщает Укринформ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидерами африканских государств в Киеве.

"Любые переговоры руководство России воспринимает как возможность накопить силу и расширить агрессию. Украина уже в этом убедилась. Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече: допустить любые переговоры с Россией сейчас, пока оккупант на нашей земле, это заморозить войну, заморозить все – боль и страдание" , - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия долгое время пыталась обмануть всех с "Минском" и сейчас пытается вернуться к своей "старой примитивной тактике обмана", однако, по его словам, обмануть мир в России больше не получится, а обмануть Украину невозможно.

"Прекращение российского террора и вывод всех российских войск со всей территории Украины – это то единственное, что способно остановить эту войну. Украине и всему миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны. Мир нужен" , - сказал Президент, добавив, что мир – это реальный вывод войск РФ с украинской территории.

В то же время на вопрос, склоняют ли Украину к переговорам с РФ, Зеленский ответил: "Украина же не склоняется, мне кажется, все это уже понимают. В целом Украина, как никто хочет мира, больше всех, я в этом уверен, потому что война на нашей территории" .

"Безусловно, мы не дадим нас использовать Российской Федерацией. Поэтому формат должен быть справедливым. До дипломатии с Россией мы не дойдем, пока они будут на нашей территории. Это и есть уважение к уставу ООН" , - добавил глава государства.

Как сообщалось, в пятницу Украину с визитом посетили президент Союза Коморских островов Азали Ассумани, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент Республики Сенегал Маки Салл, президент Республики Замбия Хакаинде Хичиллема, премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Уганда Рухакана Ругунда.