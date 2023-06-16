Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки для мира в Украине

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса представил в Киеве план африканских стран по достижению мира по десяти пунктам, сообщает Укринформ.

Совместное видение путей завершения войны России против Украины Рамафоса изложил на совместном с Президентом Владимиром Зеленским и другими главами африканских государств и правительств.

Рамафоса поблагодарил Президента Зеленского за возможность представителей семи африканских стран приехать в Киев с миссией по достижению мира.

Он отметил, что во время разговора с президентом Зеленским говорилось о его предложениях, которые называются Формулой мира.

"Мы хотим также обратиться к президенту Путину за его видением дороги к миру" , - сообщил президент ЮАР.

Он отметил, что есть также другие предложения, выдвинутые другими сторонами в разных уголках мира, однако, по мнению членов африканской делегации, "движение к миру будет сложным путем, который требует, чтобы все рассуждения были изложены на стол".

"Основной составляющей миссии, с которой мы прибыли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, мир должен быть достигнут через переговоры, по дипломатическому пути. Мы уверены, что нужно двигаться к миру, потому что все войны когда-то заканчиваются. Мы верим, что эта война должна быть завершена как можно скорее" , – отметил Рамафоса.

Третьей составляющей мирного плана он назвал деэскалацию конфликта. Четвертый пункт – суверенность государств и народов в соответствии с Уставом ООН, "и это надо уважать", отметил Президент ЮАР. Пятой составляющей, по его словам, необходимо гарантий безопасности для всех стран.

Как шестую составляющую Рамафоса назвал необходимость, чтобы обе страны обеспечили движение зерновых и удобрений.

"Одной из причин нашего приезда сюда стало то, что Африка также испытывает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас также недостаток удобрений, и цены на них повысились. Мы как африканские страны находимся за тысячи километров отсюда, но мы чувствуем влияние этой войны. Когда заходит речь о зерне и удобрениях, необходимо открыть логистические пути, чтобы они поступали на рынок" , - отметил Президент ЮАР.

Седьмым основным элементом мирного плана, по его словам, гуманитарные вопросы.

"Должна быть гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь, считаем, что такая помощь должна оказываться тем, кто является настоящими жертвами этой войны" , - отметил Рамафоса.

Восьмым основным компонентом является обязательный обмен пленными, отметил Президент ЮАР, добавив, что это также должно включать "возвращение домой детей".

Девятой составляющей, по его словам, является послевоенное восстановление, а десятым основным элементом он назвал лучшее взаимодействие со странами Африки.