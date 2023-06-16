Правительство ЮАР рассматривает участие Путина в саммите БРИКС — Рамафоса

Правительство Южно-Африканской Республики рассматривает вопрос об участии российского диктатора Владимира Путина в саммите БРИКС, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и африканскими лидерами.

"У меня также будет двусторонняя встреча с президентом Путиным для того, чтобы обсудить саммит БРИКС. Этот вопрос еще обсуждает и рассматривает наше правительство" , - рассказал Рамафоса.

По словам главы государства, этот вопрос обговаривается постоянно. И ему придется принимать решение и объявлять о том, как пройдет саммит БРИКС.

Напомним, в Южно-Африканской Республике на 22-24 августа запланировано проведение саммита БРИКС. В нем также должен принять участие и российский диктатор Владимир Путин.

Но в марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля, поскольку он причастен к депортации украинских детей. Исходя из того, что ЮАР является страной-подписантом Римского статута, она обязана арестовать диктатора, если он будет находится на территории государства.

Недавно в СМИ появилась информация, что ЮАР может перенести саммит в другую страну. Правительство рассматривает возможность обратиться к Китаю с просьбой провести встречу лидеров стран там.