Резников рассказал подробности заседания Комиссии Украина-НАТО

На заседании Комиссии Украина-НАТО представители сторон обсудили два ключевых вопроса – подготовку к Вильнюсскому саммиту и гарантии безопасности нашей страны, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, на саммите НАТО, который пройдет в июле этого года, Украина сможет донести свою позицию и получит ясное понимание того, как и когда мы сможем стать членом Альянса.

"Также мы обсудили, как НАТО может помочь нам наладить медицинскую реабилитацию раненых воинов, которые сейчас возвращаются с поля боя и которым дальше нужно пройти очень серьезный путь, чтобы вернуться к полноценной жизни" , - написал министр.

Он также рассказал, что Украина рассчитывает, что Агентство закупок НАТО сможет помочь выстроить прозрачную систему закупок, которая позволит эффективно использовать каждую гривну. В Украине уже подготовили пакет практических шагов, представленных на Вильнюсском саммите лидерам стран-членов НАТО.

Еще один вопрос, который был обсужден - это, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность Украины и всей Европы после Победы. Резников отметил, что еще одно направление в совместной работе с НАТО – это совместное оборонное планирование.

На языке НАТО это очень важный инструмент, позволяющий смоделировать будущее:

какой должна быть система безопасности?

какой должна быть армия?

какой должна быть оборона?