Зеленский призвал страны Африки присоединиться к украинской формуле мира

Президент Владимир Зеленский пригласил лидеров страны Африки присоединиться к Глобальному саммиту мира на основе украинской формулы мира, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференцию с лидерами ЮАР, Союза Коморских островов, Египта, Замбии, Сенегала в Киеве.

"Я благодарен участникам нашей встречи за поддержку принципа территориальной целостности государств и защищенности наций от агрессий. И сегодня увидел перспективу нашей работы над конкретными пунктами формулы мира. Конечно, я пригласил государства Африки принять участие в Глобальном саммите мира, который мы готовим" , - заявил он.

Президент подчеркнул, что предложения лидеров разных государств по разным континентам очень важны для базиса, который должен строиться именно на украинской формуле мира.

Зеленский добавил, что стремится к тому, чтобы к Глобальному саммиту мира присоединилось как можно больше стран и его удалось организовать как можно быстрее, однако это непросто.

Украинская формула мира

Президент Владимир Зеленский представил формулу мира еще в ноябре прошлого года. Инициатива состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также украинская формула мира состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Недавно президент Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату – 500 дней полномасштабной войны. Дания и Швеция вызвались провести саммит.