ВСУ наступают на нескольких направлениях на юге — Минобороны

На юге Вооруженные силы Украины ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях. Там, где украинские военные находятся в обороне, не потеряно ни одной позиции.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед. На сегодняшний день до двух километров на каждом направлении. На некоторых уволенных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск" , — написала Маляр.

По ее словам, на Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое влияние. Кроме того, украинские войска сталкиваются со сплошным заминированием полей.

На востоке Силы обороны ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия, отмечает Маляр. Здесь российские войска пытаются вытеснить ВСУ с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия на нескольких направлениях, в частности на Лиманском.

"На Бахмутском общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны" , — сообщила заместитель министра обороны.

На востоке войска РФ удерживают и продолжает наращивать значительное количество сил, а также перемещать на Бахмутское направление дополнительные подразделения по другим направлениям, добавляет Маляр.