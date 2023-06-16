Путин пригрозил ударить по авиабазам НАТО за пределами Украины

Российский диктатор Владимир Путин допустил, что РФ может наносить удары по авиабазам за пределами Украины, если там будут базироваться истребители F-16, которые будут использоваться в войне, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил на Санкт-Петербургском международном форуме.

По словам российского президента, "НАТО, конечно, втягивается в войну в Украине", потому что продолжает помогать Украине военной техникой, а сейчас "рассматривается вариант поставки самолетов".

"Танки горят, несколько танков уничтожено, это в том числе и Leopard… Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений нет" , – сказал Путин.

"Но если они (самолеты, – ред.) будут расположены на авиабазах за пределами Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас" , – добавил российский президент.

Он заявил, что это представляет "серьезную опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт".