Украина договорилась с Чехией и Словакией о покупке и ремонте БМП
Министр обороны Алексей Резников в пятницу сообщил о подписании декларации о намерениях коллегами из Чехии и Словакии о приобретении и обслуживании БМП, сообщает Европейская правда.
Как отметил Резников в Twitter, декларация с чешской и словацким коллегами – Яной Черноховой и Мартином Шкленаром – была заключена на полях встречи Контактной группы по вопросам Украины в Брюсселе.
"Детали будут позже. Тем не менее это важный шаг в сотрудничестве между нашими странами", – добавил он.
На прошлой неделе украинский государственный концерн "Укроборонпром" и чешское оружейное предприятие VOP CZ договорились о совместном ремонте танков Т-64 на заводе в городе Новый Ичин, который начнется вскоре.
Как известно, на этой неделе в Брюсселе состоялась тринадцатая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн".