Гуменюк: Россияне могут создать новые техногенные катастрофы
Армия РФ может продолжить использование подрывных команд для того, чтобы создавать такие техногенные катастрофы, как подрыв Каховской ГЭС, сообщает Укринформ.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Нужно понимать, что они (россияне – ред.) сейчас доведены до определенной степени отчаяния и могут использовать взрывные команды для того, чтобы создавать такие техногенные катастрофы. Это учтено и с этим работаем дальше", - заявила Гуменюк.
Она подчеркнула, что любимый лозунг россиян лозунг "можем повторить" работает и в смысле техногенного шантажа, даже реализованного.
"Мы помним, что шантажировали они и с Запорожской АЭС, затем - Каховская плотина и Крымский Титан. Сейчас они также пытаются давить шантажом и имеют интерес и к другим гидротехническим сооружениям нашего региона", - добавила Гуменюк.