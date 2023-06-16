Зеленский провел военный кабинет с командующими и командирами

Президент Владимир Зеленский провел военный кабинет с командующими украинских сил и командирами на определенных направлениях, по его словам, движение вперед - это сейчас самое важное, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Было сегодня (16 июня - ред.) еще одно событие, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие - генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий - пока не называю фамилий: всему свое время" , — сказал Зеленский.

"Наше движение вперед - это самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли - это самое важное. И был Буданов - отдельные шаги.