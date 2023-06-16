Канада разместит эскадрон танков Leopard 2 в Латвии

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила, что в течение ближайших месяцев страна намерена отправить в Латвию танковую бригаду канадской армии в составе 15 танков Leopard 2 вместе со вспомогательным персоналом и техникой, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Сообщается, что прибытие танков, личного состава и оборудования ожидается осенью 2023 года. Полное размещение, в составе около 130 человек, запланировано к весне 2024 года.

В дополнение к 15 танкам Leopard 2, в Латвию перебросят более 35 машин, в том числе две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, а также различные транспортные средства для технического обслуживания, обеспечения топливом, снабжения и транспортировки, которые будут оказывать непосредственную поддержку танкового эскадрона.

"Развертывание танкового эскадрона канадской армии в Латвии демонстрирует неизменную преданность Канады безопасности Латвии и коллективной обороне НАТО. Как член-основатель НАТО, Канада и в дальнейшем будет делать конкретные взносы на защиту членов Альянса" , - заявила министр.

Танковой эскадрон Канады в Латвии

Танковая бригада канадской армии присоединится к многонациональной боевой группе из десяти стран НАТО, которую Канада возглавляет с 2017 года. Развертывание танкового эскадрона канадской армии значительно усилит военные возможности боевой группы, отметили в Министерстве обороны.