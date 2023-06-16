Резников рассказал, когда Украина сможет поставить на вооружение F-16

Министр обороны Алексей Резников уверен, что украинские летчики смогут овладеть западными истребителями F-16 быстрее, чем это предусмотрено стандартными тренировочными программами, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Настоящее время".

"Все публично обсуждают, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы овладеть F-16. Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в Соединенных Штатах считается, что до шести месяцев будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением наверняка полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично" , – сказал Резников.

Он напомнил, что украинские военнослужащие раньше научились на САУ CAESAR за три недели вместо трех месяцев, а систему ПВО Patriot овладели 10 недель вместо 10 месяцев.

Отвечая на вопрос по поводу сроков, когда в Украине будут летать F-16, Резников отметил, что нужно дождаться тренировочной программы, в которой будут "четко понятны все этапы", и тогда можно будет сказать, сколько это займет месяцев.

"В любом случае, мерим, что по меньшей мере шесть месяцев... Потому что, если сейчас ожидание – это полгода, а через шесть месяцев не полетит самолет, нам скажут: "Зрада!" , – сказал министр обороны.

На уточнение о том, что Украина получит и поставит на вооружение F-16 минимум с нового года, министр ответил: "Не раньше".