ISW: Как Путин пытается усилить свою поддержку среди радикалов

Институт изучения войны (ISW) отчитывается, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение отдельных российских военкоров создать рабочую группу при Администрации президента с целью интеграции военкоров в прокремлевское информационное пространство и усиления своей поддержки среди российских ультранационалистов, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что рабочая группа будет включать членов Администрации президента РФ и будет иметь целью координацию идей по войне против Украины.

Однако, отметили в институте, непонятно, будут ли российские провоенные блогеры участвовать в рабочей группе при Администрации президента, а если да, то каким образом.

"Поддержка Путиным рабочей группы, которая сосредоточится на освещении войны, свидетельствует о том, что российский президент намерен продолжать публично взаимодействовать с прокремлевскими провоенными блогерами, пытаясь расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе.