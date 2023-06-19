ISW: Как Путин пытается усилить свою поддержку среди радикалов
Институт изучения войны (ISW) отчитывается, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение отдельных российских военкоров создать рабочую группу при Администрации президента с целью интеграции военкоров в прокремлевское информационное пространство и усиления своей поддержки среди российских ультранационалистов, сообщает Украинская правда.
Сообщается, что рабочая группа будет включать членов Администрации президента РФ и будет иметь целью координацию идей по войне против Украины.
Однако, отметили в институте, непонятно, будут ли российские провоенные блогеры участвовать в рабочей группе при Администрации президента, а если да, то каким образом.
"Поддержка Путиным рабочей группы, которая сосредоточится на освещении войны, свидетельствует о том, что российский президент намерен продолжать публично взаимодействовать с прокремлевскими провоенными блогерами, пытаясь расширить свою поддержку в ультранационалистическом сообществе.
Ранее Кремль уже кооптировал известных военкоров, связанных с Кремлем, предлагая им официальные должности в Совете по правам человека и в Рабочей группе по мобилизации, вероятно, в обмен на усиление (с их стороны – ред.) прокремлевской риторики", - говорится в сообщении ISW.