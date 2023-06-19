Россия отказала миссии ООН в доступе к левобережной Херсонщине

РФ отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.﻿﻿ Об этом свидетельствует заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениза Брауна, сообщает Украинская правда.

"ООН сотрудничает с правительствами Украины и РФ по эффективной доставке гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы.

Правительство РФ пока отклонило наш запрос на доступ к территориям, которые находятся под его временным военным контролем" , - отметил Браун.

В заявлении Брауна отмечается, что ООН продолжит работать над поиском доступа к людям на левобережной Херсонщине.