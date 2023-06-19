Россия отказала миссии ООН в доступе к левобережной Херсонщине
РФ отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом свидетельствует заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениза Брауна, сообщает Украинская правда.
"ООН сотрудничает с правительствами Украины и РФ по эффективной доставке гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы.
Правительство РФ пока отклонило наш запрос на доступ к территориям, которые находятся под его временным военным контролем", - отметил Браун.
В заявлении Брауна отмечается, что ООН продолжит работать над поиском доступа к людям на левобережной Херсонщине.
"Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву", – заявил координатор ООН.