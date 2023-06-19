Воздушные силы за ночь уничтожили 4 "Калибра" и 4 "Шахеда"

Воздушные силы за ночь уничтожили 4 "Калибра" и 4 "Шахеда"
Фото: facebook

По данным Воздушных сил﻿ ВСУ, ночью 19 июня российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами "Шахед", но все вражеские цели Воздушные силы уничтожили.

"Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток"", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Воздушные силы уточнили, что сбили 4 "Калибра" и 4 "Шахеда".

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, а дроны-камикадзе летели с восточного побережья Азовского моря.

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