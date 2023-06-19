ВСУ освободили Пятихатки и еще 7 населенных пунктов − Маляр
Вооруженные силы Украины освободили 8 населенных пунктов на бердянском и мелитопольском направлениях, среди которых, в частности, Пятихатки, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки", - заявила замминистра обороны.
Маляр подчеркнула, что в общем подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 км2.
Заместитель министра обороны отметила, что активная работа Сил обороны таврического направления продолжается.
"За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4600 убитых и раненых, кроме того, нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора", − подытожила Маляр.