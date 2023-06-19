Продажи российской нефти в Индию выросли в 10 раз — Reuters

Доля российской нефти в индийском импорте за год выросла в 10 раз — с менее чем 2% в 2021/2022 финансовом году, до примерно 20% в нынешнем.﻿ Об этом заявил представитель компании Indian Oil Винод Кумар на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Новое время.

Что касается его компании, то на долю Россию может прийтись почти треть импорта сырой нефти в 2023/2024 финансовом году.

"В случае с Indian Oil скачок российского импорта более глубокий: с 0,1% в 21/22 до 21,5% в 22/23. И я ожидаю, что на текущий год, то есть 23/24, около 30%" , — сказал он.

Как отмечает агентство Reuters, Китай и Индия стали крупнейшими покупателями российской нефти после введения санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Импорт российской нефти в Индию достиг рекордного максимума в мае.

Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти в Индию застряли за границей — российские компании с трудом обменивают рупии на другую валюту.