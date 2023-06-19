Украина хочет вступить в НАТО сразу после Швеции – Стефанчук

Украина хочет стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.﻿﻿ Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Украинская правда.

"Очень долго говорили о финляндизации Украины. После принятия Финляндии в НАТО я готов взять путь Финляндии, мы готовы к такой финляндизации.

После 24 февраля Финляндия стала 31-й страной НАТО, я надеюсь, в ближайшее время 32-й страной станет Швеция. Мы хотим стать 33-м членом НАТО и хотим пройти этот путь так, как его прошла Финляндия и Швеция" , - заявил спикер.

Стефанчук отметил, что любое решение в странах НАТО и ЕС принимается консенсусом. И для того, чтобы иметь консенсус у всех членов, Украина должна продемонстрировать как минимум "определенное соответствие и потенциальный прогресс".