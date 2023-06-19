BlackRock и JPMorgan помогут создать фонд для восстановления Украины — FT

Крупные американские инвестиционные компании BlackRock и JPMorgan Chase помогут Украине создать инвестбанк для восстановления экономики после войны. Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает Новое время.

Создание Фонда развития Украины находится на начальном этапе, и его вряд ли запустят до окончания войны с Россией.

Предварительные наработки будут представлены на этой неделе на Лондонской конференции по восстановлению Украины (21−22 июня).

"Очень многие из сегодняшних долгосрочных проблем лучше всего решаются с помощью смешанного финансирования, и это одна из них. Вам нужны эти средства для масштабной мобилизации капитала" , — отметил вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд.

В набсовете Фонда будут представлены международные финансовые институты. Сообщается, что непосредственным руководством будут заниматься инвестиционные профессионалы.

Правительство Украины привлекло консалтинговое подразделение BlackRock в ноябре прошлого года, чтобы определить, как лучше привлечь капитал для восстановления. В феврале этого года к проекту удалось привлечь JPMorgan.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна работает с двумя финансовыми группами и консультантами McKinsey.

Хотя официальная цель по сбору средств пока не называется, по словам собеседников издания Фонд стремится привлечь недорогой капитал от правительств, доноров и международных финансовых учреждений и использовать его для привлечения в 5−10 раз больше частных инвестиций.

Как пишет издание, финансисты проконсультировались с инвесторами из частного и государственного секторов и обнаружили, что они хотят помочь Украине, но с подозрением относятся к сфере госуправления, отсутствию прозрачности и рынкам капитала.

В BlackRock отмечают, что Украине необходим банк финансирования развития, чтобы найти инвестиционные возможности в таких секторах, как инфраструктура, климат и сельское хозяйство, и сделать их привлекательными для пенсионных фондов и других долгосрочных инвесторов и кредиторов.

Структура Фонда будет предусматривать использование более дешевых государственных денег (концессионного капитала) для осуществления первоначальных инвестиций и покрытия первых убытков.

Работа с Украиной сосредоточена на создании структуры, управления и практических процедур, поскольку большинство инвесторов хотят дождаться окончания боевых действий.

Ранее сообщалось, что второй по богатству человек в Австралии Эндрю Форрест может вложить около $500 млн в фонд для восстановления Украины под управлением BlackRock.