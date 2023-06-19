В Симферополе взорвана машина запорожского "гауляйтера" – РосСМИ

В оккупированном Симферополе взорван автомобиль так называемого "вице-премьера" оккупированной части Запорожской области Владимира Епифанова. Об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza и Mash.

"Гауляйтер", его охранник и секретарь госпитализированы с ожогами

По данным ТГ-каналов, в четыре часа утра на Евпаторийском шоссе взорвался газовый баллон в автомобиле Епифанова.

Сам Епифанов, а также его охранник и секретарь из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук. Охраннику также обожгло левую ногу. Все трое были госпитализированы.

Из-за чего именно произошёл взрыв, пока неясно, пишет Baza. Но, по словам помощника "гауляйтера", за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.