Есть ли будущее у "Слуги народа" после войны: оценка Стефанчука
Партия "Слуга народа" до следующих парламентских выборов "обязательно должна измениться", считает спикер Верховной Рады и один из идеологов политсилы Руслан Стефанчук, сообщает Деловая столица.
"Я думаю, что все будет изменено. Все течет, все меняется. Будет изменен и подход к подбору людей в будущий парламент, в будущий Кабмин, в другие кабинеты власти", — сказал он.
Он отметил, что некоторые ограничения вводились законодательно.
"В частности, главой НАБУ не мог стать человек, который 24.02 сбежал из страны. Поэтому могут быть какие-то новые ограничения. Я не знаю точно, это мы сейчас с вами говорим прямо на уровне философских дискуссий", — отметил спикер парламента.
"Но в психологии есть такой термин – пограничная ситуация. Вот как раз 24 февраля была такая пограничная ситуация, и каждый сделал тот выбор, который сделал. Кто-то сразу в руках выносил мины с сигаретой в зубах, а кто-то кинулся на Мальдивы. Это же два разных мировоззрения. Между этими людьми цивилизационная пропасть, мы же это осознаем. Понимаете, как раз мне кажется, что будущее Украины за первыми, кто захочет приобщиться", — добавил Стефанчук.
По его мнению, выборы во время войны невозможны, потому что могли бы привести к "разрыву государства".