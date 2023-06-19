В еще одной стране ЕС возник дефицит рабочей силы

Очікується, що цього літа узбережжя Хорватії приверне мільйони туристів, оскільки вважається одним із найкрасивіших місць відпочинку в Європі. Однак через це в країні виник дефіцит робочої сили, пишет Катерина Гончарова, РБК-Украина.

На туризм припадає 20% економіки країни

Через рекордне збільшення кількості туристів у Хорватії стикаються з дефіцитом робочої сили в туристичному секторі, на який припадає близько 20% економіки країни.

Статистика показує, що Хорватії потрібно більше працівників, щоб заповнити цю прогалину. Найбільше вакансій з'явилося у галузі туризму та індустрії гостинності.

"Сама Хорватія не може забезпечити достатньо робочої сили, щоб зберегти туризм як основну галузь, і вона перебуває в ситуації, коли явно потрібен приїзд працівників з-за кордону. Немає жодних ознак того, що ця тенденція зміниться" , – зазначив голова Центрального банку Борис Вуйчич.

Пожвавленню туризму в Хорватії сприяло приєднання до Шенгенської зони та перехід на єдину валюту. Це скасувало бюрократію у перетині кордону з країнами ЄС. Зараз 95% туристів прибувають до Хорватії на автомобілях.

Яких фахівців шукають у Хорватії

У 2023 році рівень безробіття в Хорватії зріс. Щоб "закрити" вакансії, хорватські роботодавці наймають працівників з інших країн. Очікується, що у 2023 році частка іноземних працівників у загальному об'ємі робочої сили в країні збільшиться до понад 10%.

За даними Euractiv, наприкінці 2022 року в Хорватії було 1,6 мільйона працюючих і ще 1,2 мільйона пенсіонерів. Співвідношення пенсій порівняно з кількістю робочих місць досить низьке: один до 1,3. Тим часом тисячі вакансій залишаються незаповненими.

Дефіцит кадрів приблизно у 40 професіях. Це стосується не тільки галузі туризму. Потрібні також офіціанти, кухарі, будівельники, вчителі, медсестри, водії вантажівок та ІТ-фахівці.

Нагадаємо, навесні цього року у Хорватії змінилися правила безплатного проїзду залізницею для українців. Пред'явлення українського паспорта тепер недостатньо.

Хорватія приєдналася до Шенгенської зони та прийняла єдину валюту євро з 1 січня 2023 року. Членство в ЄС ця країна отримала у 2013 році. Ми писали, що зміниться для туристів після вступу Хорватії в Шенген.