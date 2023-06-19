Минцифры: Для кого будет доступно украинское е-резидентство

Министерство цифровой трансформации объявило об утверждении перечня для программы е-резидентства Украины - речь идет о Словении, Индии, Пакистане и Таиланде, перечень будет расширяться.﻿ Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что иностранные предприниматели смогут:

удаленно зарегистрировать свой бизнес в Украине

платить здесь налоги в режиме онлайн

используя передовые технологии.

"Сейчас дорабатываем дополнительную нормативно-правовую базу и тестируем информационную систему е-резидент. Поэтому ждите полноценный запуск программы вскоре" , - добавили в министерстве.

Для того, чтобы получить этот статус специалисту необходимо пройти несколько шагов. В частности, зарегистрироваться в "Дії" и пройти финансовую проверку и проверку безопасности.

"Если все хорошо, он становится электронным резидентом - по факту, электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП" , - объяснял соавтор закона, нардеп Ярослав Железняк.

Затем это лицо должно дистанционно открыть счет в банке, который и будет налоговым агентом для е-резидента.

Е-резидент начинает работать и платит налог в размере 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита - 15%, но только внешние контракты с экспортом услуг.