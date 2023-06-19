В Днепре разоблачили наркосиндикат, который "крышевала" полиция

Служба безопасности совместно с ГБР по материалам внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили﻿ в Днепре мощный наркосиндикат, который под "крышей" правоохранителей ежемесячно зарабатывал не менее 1,5 млн грн.

По данным следствия, деятельность группировки координировали 4 должностных лица одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области.

Преступная группировка наладила продажу оптовых и розничных партий метамфетамина. Реализацию психотропов осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона.

Кроме этого, злоумышленники обустроили "стационарный пункт" по сбыту запрещенных веществ в одном из городских СТО. Там клиентам позволяли сразу "попробовать" приобретенный "товар".

Таким образом организаторы наркобизнеса ежемесячно получали более 1,5 млн грн прибыли.

Во время комплексных мероприятий с привлечением сотрудников ЦСО "А" СБУ правоохранители задержали 9 участников преступной организации включая упомянутых правоохранителей.

В результате более 30 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в местах сбыта психотропов обнаружено более 50 подготовленных к продаже слип-пакетов с метамфетамином и другие доказательства преступлений.

Фигурантам сообщено о подозрении в участии в преступной организации, незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта психотропных веществ и организации, содержании мест для незаконного употребления метамфетамина.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Нацпол сообщает, что в рамках расследования уголовного производства внутренняя безопасность НПУ всесторонне способствует представителям других правоохранительных органов в установлении всех причастных к противоправной деятельности.

Руководитель и заместитель начальника райуправления полиции отстранены от исполнения обязанностей и в дальнейшем будет принято решение об их пребывании на должностях.

По факту причастности полицейских к противоправным действиям главная инспекция проводит служебное расследование. Кроме того, руководство Нацполиции инициировало полный аудит деятельности криминального блока Днепровского районного управления полиции, в частности каждый оперативный сотрудник пройдет исследование на полиграфе.