Украинцам готовят новый тариф на свет: сколько придется платить

Новый тариф на свет готовят для украинцев с 1 июля 2023 года. Вслед за ростом цен для бытовых потребителей, подорожание затронет и бизнес.﻿ Об этом, со ссылкой на Национальную комиссию, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

Согласно повестке дня на 26 июня, комиссия пересмотрит предельные цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках. Другими словами, речь идет о повышении тарифов для бизнеса.

Отметим, на сегодня цены на электроэнергию для бизнеса в часы минимальной нагрузки (00:00-07:00 и 23:00-24:00) ограничены 2 000 грн/МВт-ч, в часы максимальной нагрузки (07:00-23:00) - 4000 грн/МВт-ч.

В проекте решения НКРЭКУ говорится, что нынешние "прайс-кэпы" прекратят действие с 30 июня. Это означает, что с июля для бизнеса начнут действовать новые предельные цены:

для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) - 2 714,00 грн/МВт-ч

для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00) - 5 428,00 грн/МВт-ч

Отметим, помимо рыночной цены, которая определяется ежесуточно, в структуру тарифа для бизнеса также входят тарифы оператора системы передачи и операторов системы распределения, а также стоимость услуг поставщика. Поэтому конечный тариф будет выше и может отличаться в зависимости от региона.

Данное решение не коснется бытовых потребителей, которые с июня платят по тарифу 2,64 гривны за кВт-ч не зависимо от объемов использования.

Но в то же время из-за пересмотра "прайс-кепов" регулятор отложил решение об увеличении тарифов на холодную воду. В конце мая НКРЭКУ взялась за новые расчеты, поскольку на рынке электроэнергии фиксировались значительные колебания. А так как цены на свет занимают значительное место в структуре тарифа на воду, не исключено, что холодная вода для украинцев тоже подорожает с 1 июля. Но для этого нужно отдельное решение.