Песков прокомментировал решение РФ не пустить миссию ООН на левобережье Херсонщины

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что российские оккупанты не пропустят представителей ООН на подтопленное после подрыва Каховской ГЭС левобережье Херсонщины, потому что им "трудно гарантировать безопасность", сообщает Украинская правда.

Пескова цитируют российские пропагандистские медиа.

"Не знаю точно нюансов, но там очень много вопросов: как переходить линии соприкосновения, обеспечение безопасности... вы знаете, что там постоянные обстрелы, провокации, обстреливаются гражданские объекты, гибнут люди. Поэтому здесь это все очень сложно и очень сложно обеспечить безопасность - ну и много других нюансов" , — заявил Песков.

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что РФ отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.