Coca-Cola покупает водочный бренд Finlandia за 220 миллионов долларов

Компания Coca-Cola HBC объявила о достижении соглашения о приобретении владельца водочного бренда Finlandia Brown-Forman Finland у "дочки" Brown-Forman Corporation, Brown-Forman Netherlands BV, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласованная стоимость приобретения составляет 220 миллионов долларов.

Приобретение осуществляется через дочернюю компанию CC Beverages Holdings II BV, находящуюся в полной собственности Coca-Cola HBC. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2023 года и подлежит получению разрешений от регуляторных органов, говорится в заявлении Coca-Cola HBC.

Бренд Finlandia был основан в 1970 году и является ведущим водочным брендом в Центральной и Восточной Европе с годовым объемом производства 2,7 млн 9-литровых ящиков по всему миру.

Отмечается, что Coca-Cola HBC более 17 лет занимается дистрибуцией Finlandia и других премиальных алкогольных брендов, и это приобретение "еще больше обогатит и укрепит ее портфолио на большем количестве рынков".

В компании добавили, что владение брендом Finlandia усилит позиции Coca-Cola HBC на рынке премиальных алкогольных напитков.

Coca-Cola HBC — компания системы Coca-Cola, которая производит напитки в Италии, Нигерии, Египте и в странах центральной и восточной Европы.